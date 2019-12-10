Минюст США: Путин в беседе с Медведевым признал, что российский олигарх подкупил президента ФИФА для проведения ЧМ-2018

Министерство юстиции США опубликовало отчет о расследовании ФБР в отношении вмешательства России в президентские выборы США 2016 года, в котором также содержались подробности отчета бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила о подкупе чиновников ФИФА при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2018 года.