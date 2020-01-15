«Фонбет» открыл линию на противостояние Головина и Бакайоко в матче «Монако» — «ПСЖ»

В рамках 15-го тура чемпионата Франции «Монако» на своём поле примет «ПСЖ». Совсем недавно команды выдали результативный матч, который завершился со счётом 3:3.