Сборная Казахстана впервые повела в счете на МЧМ-2020 по хоккею

В Остраве (Чехия) проходит второй матч между сборными Казахстана и Германии за выживание в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира по хоккею, сообщает Sports.kz.