Конор МакГрегор: «Хабиб может бежать, но ему не скрыться»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, поделился мыслями о реванше с Хабибом Нурмагомедовым, который ирландец считает неизбежным.