«Ливерпуль» не проигрывает на «Энфилде» более 1000 дней

После победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в 23-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) беспроигрышная серия «Ливерпуля» на домашнем стадионе «Энфилд» насчитывает 52 матча и 1001 день.