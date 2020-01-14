Маршан совершил нелепое исполнение буллита (Видео)

Один из лидеров «Бостона» Брэд Маршан допустил курьезный промах во время исполнения буллита, при том это случилось еще далеко до вратарской позиции - хоккеист не смог взять шайбу с центра площадки, не попав по ней: Для 31-летнего нападающего это, безусловно, детская ошибка, ведь в текущем сезоне у него уже 63 очка (20 + 43) после 47-ми матчей.