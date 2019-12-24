Месси забил 50 голов за год в девятый раз за последние 10 лет

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отличился в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (4:1). Это 50-й гол 32-летнего футболиста за каталонскую команду и сборную Аргентины в 2019 году.