Месси забил 50 голов за год в девятый раз за последние 10 лет

Результаты турнира UFC Fight Night 165: Фрэнки Эдгар - «Корейский Зомби»

Только что на Sajik Arena в Пусане (Южная Корея) завершился последний турнир сильнейшей лиги мира в уходящем году - UFC Fight Night 165 (альтернативное название UFC on ESPN+ 23), в главном поединке которого октагон разделят бывший чемпион легкого веса Фрэнки Эдгар и экс-претендент на титул 145-фунтов Чен Сон Джона, более известный под прозвищем "Корейский Зомби".