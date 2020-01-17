НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемСоболев вернулся в «Крылья»: переговоры с ЦСКА приостановленыРоссийская лыжница Непряева стала второй в гонке на 10 км на этапе КМ в ЧехииОКР присоединился к судебному процессу между ВАДА и РУСАДАБританцы снова отказываются выдавать допинг-пробы Фара. «А что, так можно было?»Тренерский штаб сборной России внес изменения в состав мужской команды перед этапом КМ в ПоклюкеСоболев вернулся в «Крылья»: переговоры с ЦСКА приостановленыВ расположение "Крыльев Советов" вернулся нападающий Александр Соболев. В пятницу вечером, 17 января, 22-летний форвард вылетел из Москвы в Анталью, сообщает sports.ru.рекламаАлександр Овечкин вошел в топ-10 снайперов в истории НХЛРоссийский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в стартовом периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Йорк Айлендерс" стал автором первой заброшенной шайбы.Нокаут или полный провал: чего ждут от Макгрегора?Абсолютное большинство россиян сделали ставку на победу ирландца Конора Макгрегора в бое с американцем Дональдом Серроне. Они уверены, что поединок закончится нокаутом.Франция выиграла мужскую эстафету в Рупольдинге, Россия — четвертаяМужская сборная Франции выиграла эстафету на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.Холанн сделал хет-трик в первом матче за «Боруссию». За 20 минутНовичок дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн оформил хет-трик в матче чемпионата Германии против «Аугсбурга». 19-летний форвард проводит дебютный матч за немецкий клуб.Хоккеисты сборной России уверенно обыграли Канаду на юношеской ОлимпиадеМужская сборная России по хоккею переиграла Канаду со счетом 6:2 в стартовом матче группового турнира юношеской Олимпиады, проходящей в Лозанне.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииУотфорд0 : 0ТоттенхэмЗавершёнЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион1 : 1Астон ВиллаЗавершёнЧемпионат АнглииАрсенал1 : 1Шеффилд ЮнайтедЗавершёнЕще 5Чемпионат ИспанииЛеванте0 : 1АлавесЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал2 : 1СевильяЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф0 : 1ВердерЗавершёнЧемпионат ГерманииКельн3 : 1ВольфсбургЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииЛацио5 : 1СампдорияЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаДраники, Ведьмак и Пушкин. Сборная дивизиона Харламова победила в мастер-шоу ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ 2020В Москве состоялось мастер-шоу ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ 2020.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир Детройт — Флорида Яндекс.Эфир Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Семнадцать медалей: Россия продолжает лидировать в юношеской ОлимпиадеВ четверг, 16 января в аэропорту Домодедово встречали чемпионский рейс из Лозанны. Домой прилетели российские фигуристы.0:40реклама