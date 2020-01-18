НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемСоболев вернулся в «Крылья»: переговоры с ЦСКА приостановленыБольшунов выиграл гонку на 15 км на Кубке мира в Чехии«А так можно было?» Британцы не подпускают WADA к допинг-пробам Мо ФарыЮношеские ОИ. Россия победила Канаду – 6:2Итурральде Гонсалес об отмененном голе «Севильи»: «Гудель блокировал путь защитнику „Реала“. Это фол»Соболев вернулся в «Крылья»: переговоры с ЦСКА приостановленыВ расположение "Крыльев Советов" вернулся нападающий Александр Соболев. В пятницу вечером, 17 января, 22-летний форвард вылетел из Москвы в Анталью, сообщает sports.ru.рекламаОвечкин вошёл в десятку лучших снайперов в истории НХЛРоссийский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 18 января вошёл в десятку лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).Холанн повторил достижение Обамейанга в «Боруссии»Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн оформил хет-трик в дебютном матче за команду, трижды поразив ворота «Аугсбурга» (5:3) в 28-м туре бундеслиги.Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на Кубке мираМужская сборная России по биатлону заняла четвертое место в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Полные результаты доступны на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).Пенальти в пользу «МС» отменил VAR, несмотря на явное касание мяча рукой. ВидеоВ матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» мяч попал в руку защитнику гостей после флангового прострела.Макгрегору пророчат поражение в возможном реванше с МэйуэзеромТелохранитель легендарного боксера Флойда Мэйуэзера Рэй Садеги не уверен, что Конор Макгрегор сможет справиться с его товарищем в случае реванша.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииУотфорд0 : 0ТоттенхэмЗавершёнЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион1 : 1Астон ВиллаЗавершёнЧемпионат АнглииАрсенал1 : 1Шеффилд ЮнайтедЗавершёнЕще 5Чемпионат ИспанииЛеванте0 : 1АлавесЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал2 : 1СевильяЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф0 : 1ВердерЗавершёнЧемпионат ГерманииКельн3 : 1ВольфсбургЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииЛацио5 : 1СампдорияЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаДивизион Харламова победил в мастер-шоу Матча звёзд КХЛВ преддверии Матча звёзд КХЛ состоялось мастер-шоу с участием всех хоккеистов команд. И если дивизион Тарасова выиграл конкурс «Круг на скорость», то итоговую победу на ивенте им забрать не удалось.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир Детройт — Флорида Яндекс.Эфир Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Калгари Яндекс.Эфир Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Дзюба Слуцкому: «Леонид Викторович, не забываем пить таблетки»Слуцкий, Дзюба и Кокорин устроили пикировку в Instagram. Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий опубликовал в своем аккаунте в Инстаграм сравнительные фото футболистов.реклама