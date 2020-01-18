Дивизион Харламова победил в мастер-шоу Матча звёзд КХЛ

В преддверии Матча звёзд КХЛ состоялось мастер-шоу с участием всех хоккеистов команд. И если дивизион Тарасова выиграл конкурс «Круг на скорость», то итоговую победу на ивенте им забрать не удалось.