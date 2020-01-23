НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемСборная России победила США в финале юношеской ОлимпиадыХабиб Нурмагомдов: король октагона никуда не уходитБойкова и Козловский: не концентрируемся на баллахACA: «Арест Емельяненко не повлияет на проведение боя с Магомедом Исмаиловым»Расходы клубов на трансферы в 2019 году составили 7,35 миллиарда долларовСборная России победила США в финале юношеской ОлимпиадыСборная России впервые в истории заняла первое место в медальном зачете зимней юношеской Олимпиады, победив на Играх в Лозанне. Об этом 22 января сообщает «РИА Новости».рекламаСемак, Кокорин и менеджмент «Зенита» не знали об аренде в «Сочи»Стали известны детали перехода нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды. По информации журналиста Сергея Егорова, о сделке не знали ни тренеры, ни менеджмент обеих команд.ЦСКА выставили на продажуКорпорация ВЭБ.РФ начала переговоры с инвесторами о продаже своего пакета акций в московском футбольном клубе ЦСКА.«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Бернли» в 24-м туре АПЛ«Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл «Бернли» со счетом 0:2 в 24-м туре АПЛ.WADA лишило аккредитации московскую антидопинговую лабораториюРабота московской антидопинговой лаборатории была приостановлена в связи с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) от 9 декабря 2019 года о признании Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.«Барселона» вышла в 1/8 финала Кубка Испании, вырвав победу у команды из третьего дивизиона в компенсированное время«Барселона» одержала победу над «Ибицей» в матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1. Дубль в составе каталонского клуба оформил Антуан Гризманн.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер4 : 1Вест ХэмЗавершёнЧемпионат АнглииТоттенхэм2 : 1Норвич СитиЗавершёнЧемпионат АнглииМанчестер Юнайтед0 : 2БернлиЗавершёнКубок Испании1/16 ФиналаЭльче1 : 14 : 5 ПАтлетик БильбаоПобеда по пенальтиКубок Испании1/16 ФиналаИбица1 : 2БарселонаЗавершёнЕще 6Кубок ИталииЧетвертьфиналЮвентус3 : 1РомаЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаКасымпаша3 : 2АланьяспорЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаГезтепе2 : 2АнтальяспорЗавершёнЕще 1Весь футболрекламаКубок Италии. 1/4 финала. «Ювентус» обыграл «Рому»В четвертьфиналах Кубка Италии «Наполи» одолел «Лацио» (1:0), «Ювентус» нанес поражение «Роме» (3:1). Матчи «Милан» – «Торино» и «Интер» – «Фиорентина» пройдут на следующей неделе.НХЛ. Записи матчейМиннесота — Детройт Яндекс.Эфир Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир