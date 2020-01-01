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Чемпионат Англии
Ньюкасл Юнайтед
0 : 2
Лестер
Идёт 2-й тайм
Чемпионат Англии
Уотфорд
2 : 0
Вулверхэмптон
Идёт 2-й тайм
Чемпионат Англии
Саутгемптон
1 : 0
Тоттенхэм
Идёт 2-й тайм
Чемпионат Англии
Бернли
1 : 2
Астон Вилла
Завершён
Еще 5
Чемпионшип Англии
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
Сток Сити
Идёт 2-й тайм
Чемпионшип Англии
Фулхэм
0 : 2
Рединг
Идёт 2-й тайм
Еще 8
Первая лига Англии
Ротерем Юнайтед
1 : 1
Блэкпул
Идёт 2-й тайм
Первая лига Англии
Транмир Роверс
1 : 2
Ковентри Сити
Идёт 2-й тайм
Еще 9
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