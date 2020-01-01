НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Челси» может купить форварда ЦСКА Чалова за £20 млнЗагитова в Новый год станцевала под Макарену: видео зажигательного танцаМоуриньо подсмотрел тактику команды соперника и получил желтую карточкуРоналду поздравил возлюбленную и фанатов с Новым годомЛегкоатлет из Уганды упустил победу, празднуя ее перед финишем«Челси» может купить форварда ЦСКА Чалова за £20 млнАнглийский "Челси" нацелен на приобретение российского форварда московского ЦСКА Федора Чалова в зимнее трансферное окно, сообщает Express.рекламаМолодежный чемпионат мира-2020: пары плей-офф и расписание четвертьфиналовПосле окончания группового турнира молодежного чемпионата мира-2020 были составлены пары четвертьфиналистов и определено время начала матчей первого раунда плей-офф.«Арсенал» впервые в сезоне обыграл соперника из верхней половины таблицы АПЛ«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:0) в 21-м туре Премьер-лиги. Впервые в текущем чемпионате «пушкари» нанесли поражение команде, которая на момент матча находилась в верхней половине таблицы.Большунов победил в гонке преследования, Устюгов — второй, Мальцеву не хватило пяти секунд до третьего местаРоссийский лыжник Александр Большунов победил в гонке преследования в итальянском Тоблахе. Четырехкратный призер олимпийских игр преодолел дистанцию в 15 километров за 38 минут и 14,9 секунды.«Даллас Старз» — «Нэшвилл Предаторз», 1 января, прогноз на матч НХЛ«Хищники» давно точат зуб на команду из Техаса. 1 января в матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» в Далласе встретится с «Нэшвилл Предаторз».Панарин набрал 4 очка, но «Рейнджерс» все равно проигралиКлуб НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" потерпел поражение в матче "регулярки" главного хоккейного чемпионата Северной Америки несмотря на усилия российского легионера клуба Артемия Панарина.ФутболХоккейБаскетболСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБернли1 : 2Астон ВиллаЗавершёнЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион1 : 1ЧелсиЗавершёнЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед0 : 3ЛестерЗавершёнЧемпионат АнглииУотфорд2 : 1ВулверхэмптонЗавершёнЕще 5Чемпионшип АнглииМиллуолл3 : 1Лутон ТаунЗавершёнЧемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун2 : 5Сток СитиЗавершёнЕще 8Первая лига АнглииРотерем Юнайтед2 : 1БлэкпулЗавершёнПервая лига АнглииТранмир Роверс1 : 4Ковентри СитиЗавершёнЕще 9Весь футболреклама10 главных событий года для «Зенита» в фотографиях«Спорт День за Днем» вспоминает с помощью фотоподборки самые яркие события для «Зенита» и его болельщиков в 2019 году. Февраль Петербургский клуб объявляет о перестановках в руководстве.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Вашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:51:49Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:08Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир