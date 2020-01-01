ЦСКА отдал Нисимуру в аренду португальскому клубу «Портимоненсе»

Японский нападающий ЦСКА Такума Нисимура договорился с португальским «Портимоненсе» о переходе футболиста на правах аренды. Об этом говорится на официальном сайте клуба.