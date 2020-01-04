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Брянский лыжник Александр Большунов пришел третьим на одном из этапов гонки «Тур де Ски»

Александр Большунов 3 января занял третье место на четвертом этапе многодневной лыжной гонки "Тур де Ски". Соревнования традиционно проводятся в итальянском Валь-ди-Фьемме.

В «Монреале» рассказали, когда может состояться первый матч Ковальчука

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен ответил на вопрос, когда российский форвард Илья Ковальчук впервые сыграет за свою новую команду.
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