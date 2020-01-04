Сборная России по хоккею вышла в финал МЧМ

Хоккейный матч между молодежными сборными России и Швеции в рамках полуфинала чемпионата мира завершился в чешской Остраве. По итогам трех периодов командам не удалось выявить первого финалиста МЧМ.