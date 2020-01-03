НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемУкраинец Зинченко забил свой второй гол за «Манчестер Сити»Россия внесет в ВАДА более миллиона долларовНейрохирург призвал не обольщаться по поводу здоровья Шумахера«Нет ничего лучше матча Россия — Канада». Тренер канадцев в восторге от будущего финалаШведский хоккеист раскритиковал игру сборной России на МЧМ-2020Украинец Зинченко забил свой второй гол за «Манчестер Сити»Об этой и других новостях – в нашем обзоре событий дня.рекламаСборная России вышла в финал МЧМ, выиграв у шведов в овертаймеМолодежная сборная России по хоккею выиграла полуфинальный матч на молодежном чемпионате мира в Чехии у сборной Швеции со счетом 5:4. Для определения победителя потребовался овертайм, передает «МИР 24».Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»Нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс». Двустороннее соглашение рассчитано до конца текущего сезона.Маркус Крамер: «Теперь мы имеем совсем другой уровень тактических решений»Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал выступление своих подопечных в спринтах классическим стилем, которые прошли на «Тур де Ски» в рамках шестого этапа лыжной многодневки.Казахстан победил Германию во втором матче серии за место в элитном дивизионе МЧМСборная Казахстана одержала победу над национальной командой Германии в матче чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет. Встреча завершилась со счётом 4:1.«Барселона» упустила победу в матче чемпионата Испании с «Эспаньолом»"Барселона" и "Эспаньол" сыграли вничью в рамках 19-го тура чемпионата Испании по футболу.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииВаленсия1 : 0ЭйбарЗавершёнЧемпионат ИспанииХетафе0 : 3РеалЗавершёнЧемпионат ИспанииАтлетико2 : 1ЛевантеЗавершёнЕще 1Кубок Англии1/32 ФиналаБирмингем2 : 1БлэкбернЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаБернли4 : 2Питерборо ЮнайтедЗавершёнЕще 18Кубок Франции1/32 ФиналаФабрег0 : 2ПарижЗавершёнКубок Франции1/32 ФиналаНьор1 : 2Сен-ПьерруазЗавершёнЕще 15Чемпионат ПортугалииАвеш0 : 1Санта-КлараЗавершёнЕще 3Весь футболрекламаЭмоции игроков молодёжной сборной России после победы над Швецией и выхода в финал МЧМДавно игроки и болельщики российской команды не испытывали таких чувств на крупных турнирах. Но в финале будет ещё сложнее.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир