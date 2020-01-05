Хантер: Россия – Канада – нет ничего лучше. Помню, как смотрел матчи в школе

Главный тренер молодёжной сборной Канады Дэйл Хантер после победы в полуфинале с командой Финляндии (5:0) поделился ожиданиями от финала с Россией.