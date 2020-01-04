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Российский хоккеист Ковальчук определился с игровым номером в «Монреаль Канадиенс»

Нападающий российской хоккейной сборной Илья Ковальчук, который подписал двустороннее cоглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс», определился с игровым номером.
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