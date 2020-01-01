НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемУкраинец Зинченко забил свой второй гол за «Манчестер Сити»Шведы возмущены дерзостью Хованова – он целовал герб России перед нимиОвечкин — о полуфинале МЧМ-2020: все смотрели хоккей. Бекстрём грустныйВяльбе — об итогах мужского масс-старта на «Тур де ски»: Я горжусь нашей командой"Тренер канадцев высказался о финале МЧМ против россиянУкраинец Зинченко забил свой второй гол за «Манчестер Сити»Об этой и других новостях – в нашем обзоре событий дня.рекламаКанадцы разгромили финнов в полуфинале МЧМ по хоккеюСборная Канады обыграла сборную Финляндию со счетом 5:0 в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею, сообщает ТАСС.Кулак отдаст Ковальчуку 17-й номер в «Монреале»Стало известно, под каким номером в «Монреале» будет выступать российский нападающий Илья Ковальчук.Устюгов, Клебо или Большунов? Кто возьмет «Тур де Ски»Развязка главного лыжного старта сезона уже сегодня «Тур де ски». Мужчины.«Барселона» в меньшинстве не смогла удержать победный счет в матче с «Эспаньолом»«Эспаньол» на своем поле принимал «Барселону» в матче 19-го тура примеры.Государство не обеднеет. В Госдуме готовы платить взносы WADA«Обоснованными» назвал взносы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Чепиков 4 января, сообщает RT.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииГранада— : —МальоркаНачало в 06:00Чемпионат ИспанииРеал Сосьедад— : —ВильярреалНачало в 08:00Чемпионат ИспанииАлавес— : —БетисНачало в 10:00Еще 1Чемпионат ИталииБрешиа— : —ЛациоНачало в 06:30Чемпионат ИталииСПАЛ— : —ВеронаНачало в 09:00Еще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКуинз Парк Рейнджерс— : —СуонсиНачало в 09:01Кубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион— : —Нортгемптон ТаунНачало в 09:01Еще 9Кубок Франции1/32 ФиналаРеймс Сент-Анн— : —МонпельеНачало в 08:15Еще 12Весь футболреклама3:02Врач заявил, что Шумахер уже не тот, каким мы его помнимПеренесший шесть лет назад тяжелую травму семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер мало напоминает себя прежнего. Так состояние здоровье спортсмена описал нейрохирург Никола Аччарри.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Сборная Казахстана разгромила Германию на МЧМ-2020В чешской Остраве сборная Казахстана обыграла команду Германии со счетом: 4:1. До начала матча специалисты и эксперты в один голос утверждали, что немцы обыграют Казахстан, но игра рассудила по-своему.рекламаМенеджер Хабиба: «Конора нет на нашем радаре»Несмотря на многочисленные заявления президента UFC, реванш с Конором МакГрегором не входит в ближайшие планы действующего чемпиона UFC в легком весе, Хабиба Нурмагомедова.