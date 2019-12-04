Джошуа и Руис провели открытые тренировки перед реваншем

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Энди Руис и британец Энтони Джошуа продолжают подготовку к реваншу. Боксеры провели открытые тренировки для болельщиков и журналистов.