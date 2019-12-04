НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемСКА обыграл «Ак Барс» в матче КХЛЕвгению Медведеву разозлил вопрос о «пикантном» фотоАлександр Емельяненко: «Чахкиев? Я же не боксер. Давай мы с ним лучше в шахматы сыграем»Стало известно о жизни Кокорина на «зарплату кондуктора»Новый антидопинговый скандал: более 40 российских спортсменов подозреваются в нарушении правилСКА обыграл «Ак Барс» в матче КХЛПетербургский СКА обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра в Петербурге завершилась со счетом 2:1.рекламаОвечкин воспользовался паяльной лампой во время матча НХЛНападающий "Вашингтона" Александр Овечкин во время матча регулярного чемпионата НХЛ против "Лос-Анджелеса" воспользовался паяльной лампой.Трусова – фаворит, но первой может стать Кихира, а последней – Загитова. Оптимистичный и пессимистичный прогнозы на Финал Гран-приВ четверг 5 декабря в Турине начнутся разборки лучших фигуристок сезона-2019/20.Моуринью назвал пассивами своих подопечных в матче с «МЮ»Главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью высказался об игре его подопечных в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Манчестер Юнайтед".Логинов показал лучший ход среди россиян в индивидуальной гонкеФранцузский биатлонист Мартен Фуркад показал лучшую скорость в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.В следующем розыгрыше Лиги Наций Россия фаворитПо крайней мере в группе В. Сегодня на официальном сайте УЕФА появились корзины для жеребьевки Лиги Наций сезона 2020/2021.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —Ньюкасл ЮнайтедНачало в 14:30Чемпионат АнглииАрсенал— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 15:15Кубок Италии1/16 ФиналаПарма— : —ФрозинонеНачало в 12:00Кубок Италии1/16 ФиналаКальяри— : —СампдорияНачало в 15:00Кубок Турции1/16 ФиналаКыркларелиспор— : —Газиантеп ББНачало в 05:00Кубок Турции1/16 ФиналаКайсериспор— : —МанисаНачало в 06:30Кубок Турции1/16 ФиналаАлтынорду— : —ДенизлиспорНачало в 08:30Кубок Турции1/16 ФиналаРизеспор— : —СамсунспорНачало в 10:30Еще 1Весь футболрекламаГончаров отреагировал на видео с нокдауном А. ЕмельяненкоРоссийский боец смешанных единоборств Евгений Гончаров прокомментировал публикацию в Сети видео, на котором бойца MMA Александра Емельяненко отправили в нокдаун на тренировке по боксу.НХЛ. Записи матчейАнахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир Калгари — Баффало Яндекс.Эфир Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:40Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир 02:30:00Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:32:10Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:30:00Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир 02:40:37Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир Джошуа и Руис провели открытые тренировки перед реваншемЧемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Энди Руис и британец Энтони Джошуа продолжают подготовку к реваншу. Боксеры провели открытые тренировки для болельщиков и журналистов.реклама