Спортивные чиновники США озвучили гонорары Макгрегора и Серроне за поединок

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор получит за бой с американцем Дональдом Серроне $3 млн. Сам Серроне выйдет в октагон за гонорар в $200 тысяч.