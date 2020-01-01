НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемТренер «Ливерпуля» Клопп в очередной раз раскритиковал календарь АПЛ«Усик хочет кусок большого пирога. Пусть попробует выдрать его из моих рук»: Джошуа бросил вызов23-летний игрок «Генгама» погиб в ДТПИбрагимович забил в первом матче после возвращения в «Милан»ATP Cup. Россия всухую обыграла ИталиюТренер «Ливерпуля» Клопп в очередной раз раскритиковал календарь АПЛГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в очередной раз пожаловался на чрезмерную плотность календаря в Английской премьер-лиге (АПЛ). «Сколько матчей проходит в Boxing day?рекламаИлья Ковальчук стал игроком «Монреаля»Российский нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем». Стороны договорились о двухстороннем соглашении, которое будет действовать один год.Шведский хоккеист назвал сборную России самым сложным соперником на МЧМНападающий команды Швеции Нильс Хегландер высказал свое мнение о молодежной сборной России по хоккею. Спортсмены встретятся на льду в полуфинале юниорского чемпионата мира.Российские лыжники заняли 2-е и 3-е места в масс-старте на «Тур де Ски»Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо одержал победу в гонке с общего старта классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.«Йокерит» — СКА, 3 января, прогноз на матч КХЛСКА выиграл у «шутов» пять предыдущих очных встреч. 3 января в матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» в Хельсинки встретится со СКА.Макгрегор может заменить Фергюсона в поединке с ХабибомВ случае победы над Дональдом Серроне бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор незамедлительно начнет подготовку к турниру UFC 249.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииВальядолид2 : 2ЛеганесИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииСевилья— : —Атлетик БильбаоНачало в 15:00Кубок Франции1/32 ФиналаБордо— : —Ле-МанНачало в 14:55Весь футболрекламаИзвестная фигуристка попалась на употреблении кокаинаФранцузская фигуристка Лорин Лекавелье провалила тест на допинг. В крови 23-летней спортсменки был обнаружен кокаин.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир