НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемУбыток «Челси» по итогам прошлого сезона составил $128 млнТутберидзе празднует Новый год в Майами, Загитова танцует с сестрой у елки. Главное из соцсетей фигуристовПанарин набрал 4 очка, но «Рейнджерс» все равно проиграли«Тоттенхэм» проиграл «Саутгемптону», Моуринью получил желтую карточкуБывший комиссар НБА Дэвид Стерн скончался в возрасте 77 летУбыток «Челси» по итогам прошлого сезона составил $128 млнТАСС, 1 января. Убыток английского футбольного клуба "Челси" по итогам сезона-2018/19 составил $128 млн. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.рекламаМатч Россия-Швейцария – когда смотреть по ТВ четвертьфинал МЧМ-2020Определены даты, время и места проведения четвертьфинальных матчей молодёжного чемпионата мира по хоккею.Сократис с близкого расстояния вколотил мяч в ворота «Манчестер Юнайтед»В эти минуты в Лондоне проходит матч 21-го тура английской Премьер-лиги. «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» принимает «Манчестер Юнайтед».Клебо считает, что не сумеет догнать россиян в общем зачёте «Тур де Ски»Норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился своим видением ситуации в общем зачёте многодневки «Тур де Ски». «Я провёл два крайне неудачных дня. В общем зачёте всё складывается очень неудачно.Легкоатлет из Уганды упустил победу, празднуя ее перед финишемМолодой легкоатлет из Уганды начал праздновать свою победу вблизи финиша во время забега Сан-Сильвестр де Сан-Паулу в Бразилии во вторник и не рассчитал, что за его спиной оказался соперник из Кении, который и опередил олимпийца.Медведев назвал условие, при котором Семак сохранит пост главного тренера «Зенита»Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что наставник команды Сергей Семак продолжит работу с коллективом, если клуб завоюет чемпионство.ФутболХоккейБаскетболСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБернли1 : 2Астон ВиллаЗавершёнЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион1 : 1ЧелсиЗавершёнЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед0 : 3ЛестерЗавершёнЧемпионат АнглииУотфорд2 : 1ВулверхэмптонЗавершёнЕще 5Чемпионшип АнглииМиллуолл3 : 1Лутон ТаунЗавершёнЧемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун2 : 5Сток СитиЗавершёнЕще 8Первая лига АнглииРотерем Юнайтед2 : 1БлэкпулЗавершёнПервая лига АнглииТранмир Роверс1 : 4Ковентри СитиЗавершёнЕще 9Весь футболреклама«Челси» готов выложить 23,6 миллиона евро за ЧаловаКак сообщает Daily Express, синие согласились выплатить требуемую «армейцами» сумму в 23,6 миллиона евро. 21-летний россиянин может отправиться в Лондон уже в зимнее ТО.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Вашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:51:49Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:08Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир