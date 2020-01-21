Самарин покажет короткую программу на ЧЕ 30-м, Алиев - 31-м

Серебряный призер чемпионата Европы 2019 года российский фигурист Александр Самарин выступит под 30-м стартовым номером в короткой программе на чемпионате Европы в австрийском Граце, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).