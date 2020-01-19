«Питтсбург» вырвал победу у «Бостона»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» на своей арене переиграл «Бостон» со счетом 4:3. Уже в первом периоде хозяева проигрывали 0:3. Они отыгрывались на протяжении всего матча.