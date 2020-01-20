«Король вернулся»: Макгрегор победил Серроне за 40 секунд

Ирландец поцеловал оппонента в лоб после боя. Ирландец Конор Макгрегор одержал победу в первом раунде над американцем Дональдом Серроне в рамках турнира UFC 246.