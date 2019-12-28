РУСАДА не согласно с санкциями WADA и будет отстаивать свои права в CAS

Опять, как и на прошлых зимних Паралимпийских и Олимпийских играх, российским спортсменам предложено выступать под белым нейтральным флагом без гимна и прочей атрибутики страны.