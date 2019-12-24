НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемМанджукич пополнил катарский клуб «Аль-Духаиль»«Зелёное дерби» в Давосе: сможет ли «Ак Барс» выиграть третий «Чак-чак Cup» в сезоне?Кадыров: «Не сомневаюсь, что выиграю у Емельяненко»ЦСКА — «Металлург»: Третьяк будет запасным вратарём хозяевПервый канал отменил трансляцию командного спринта на Кубке мира по лыжам из-за того, что россияне не вышли в финалМанджукич пополнил катарский клуб «Аль-Духаиль»Форвард туринского "Ювентуса" Марио Манджукич перебрался в катарский "Аль-Духаиль". Об этом проинформировал официальный Twitter-аккаунт команды.рекламаБиатлон. Стал известен состав сборной России на январские этапы Кубка IBUНа официальном сайте Союза биатлонистов России был опубликован список спортсменов, которые выступят за Россию на этапах Кубка IBU в Осрблье и Душники-Здруй.Денисенко и Подколзин вошли в состав сборной России на молодежный чемпионат мира по хоккеюТАСС, 25 декабря. Нападающий ярославского "Локомотива" Григорий Денисенко и форвард петербургского СКА Василий Подколзин вошли в окончательный состав молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет) на чемпионат мира по хоккею.Федор Смолов рассказал о предложениях зарубежных клубов, которые он отвергФорвард «Локомотива» Федор Смолов стал новым героем видео-блога Евгения Савина «Красава». Одной из тем стал возможный переход Смолова в один из европейских чемпионатов.«Вашингтон» перебросал «Бостон» во 2-м и 3-м периодах – 34:6«Вашингтон» перебросал «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ, завершившемся со счетом 3:7. Игроки «Кэпиталс» нанесли в общей сложности 42 броска в створ ворот, игроки «Брюинс» – 17.РУСАДА должно уведомить WADA о несогласии с решением к 27 декабряОбщее собрание членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), официальное уведомление должно быть направлено в WADA к 27 декабря, сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.ФутболХоккейБаскетболВчераЧемпионат ТурцииКоньяспор0 : 1ТрабзонспорЗавершёнЧемпионат ТурцииДенизлиспор1 : 5АланьяспорЗавершёнЧемпионшип АнглииБлэкберн0 : 0УиганЗавершёнЧемпионат Турции. Первая лигаГиресунспор1 : 1АлтынордуЗавершёнВесь футболрекламаКосторная, Трусова и Щербакова прибыли в Красноярск на чемпионат РоссииФигуристки группы Этери Тутберидзе Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова прилетели в Красноярск, где пройдет чемпионат России.НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир 02:36:25Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 02:41:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:30Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир