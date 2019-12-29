«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Шеффилд Юнайтед»

«Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в домашнем матче 20-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0. Счет на 52-й минуте открыл Серхио Агуэро.