НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Ростов» хочет получить 10 млн евро за ШомуродоваThe New York Times (США): осведомители, живущие по соседству (The New York Times)Медведева досрочно завершила тренировку перед произвольной программой чемпионата РоссииНепряева вышла в финал спринта в Ленцерхайде на Тур де Ски«Видим цель, а не преграды»: Тутберидзе поделилась фото с ученицами«Ростов» хочет получить 10 млн евро за ШомуродоваНападающий футбольного клуба «Ростов» Элдор Шомуродов может покинуть команду, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.рекламаПоявилось видео лучших моментов матча МЧМ по хоккею Россия — СШАМолодежная сборная России по хоккею сыграла со счетом 1:3 с американской командой в матче группового этапа чемпионата мира. Игра прошла в чешской Остраве.Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона на Bellator 237Победа россиянина была оформлена уже в первом раунде боя.Егор Сорокин покинет «Рубин» после зимнего отпуска(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). ФК «Краснодар» решил прервать аренду защитника Егора Сорокина, после зимнего отпуска футболист присоединится к «быкам».«Ман Сити» во 2-м тайме дожал «Шеффилд» (обзор голов, видео)«Манчестер Сити» имел ощутимый перевес на протяжении всего матча и заслуженно взял 3 очка, хотя некоторые опасения за команду Гвардиолы были - «Шеффилд» очень упорно оборонялся.Семак о молодежи в «Зените»: «Как я могу ее воспитывать? Должны приходить уже готовые игроки»Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об отсутствии собственных воспитанников в составе клуба. — Почему у «Зенита» почти нет своих воспитанников? — Не только у «Зенита».ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЧемпионшип АнглииДерби Каунти— : —ЧарльтонНачало в 14:45Весь футболрекламаРоссийские легкоатлеты опубликовали открытое письмо к ВФЛАТрое российских спортсменов-легкоатлетов – прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергей Шубенков – опубликовали открытое письмо, обращенное Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Туктамышева предстала в ярком образе из популярного клипа с 42 млн просмотров на ютубе: видеоРоссийская фигуристка Елизавета Туктамышева на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске представила новый показательный номер.реклама