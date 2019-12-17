Орешкин пообещал, что ВЭБ не будет вмешиваться в управление ЦСКА

Министр экономического развития и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин сообщил, что банк не будет вмешиваться в оперативное управление ПФК ЦСКА.