Сборная Швеции выиграла IeSF World Championship 2019

Сегодня утром сборная Швеции победила на IeSF World Championship 2019. В плей-офф она оказалась сильнее команд из Филиппин и Таиланда. Чемпионат сборных по Dota 2 проходил с 12 по 14 декабря в Сеуле.