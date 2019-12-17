НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Колорадо» обыграл «Нью-Джерси» с голом НичушкинаВЭБ станет основным владельцем ЦСКАСборная России проиграла Голландии в полуфинале чемпионата мираЗолото и серебро выиграли российские конькобежцы на этапе Кубка мира в японском НаганоКомиссия атлетов WADA хочет добиться исключения россиян с ЧМ и ОИ даже в нейтральном статусе«Колорадо» обыграл «Нью-Джерси» с голом НичушкинаХоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» уверенно обыграл команду «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).рекламаЗагитова остается в сборной России по фигурному катаниюОлимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова остается в составе сборной России, рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков ТАСС.Приятный финиш Логинова в спринте, который взял бронзу, а претендовал на сереброАлександр чисто отработал рубежи, но чуть уступил в скорости Йоханнесу Бё и Симону Дестье.Экс-президент «Спартака» высказался об отстранении Гинера от футболаБывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал решение комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) об отстранении президента столичного ЦСКА Евгения Гинера от любой деятельности, связанной с футболом, на три месяца.СЭ: Ковальчук расторгнет контракт с «Лос-Анджелесом» после 15 декабряНападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук расторгнет контракт с клубом после 15 декабря, сообщает «Спорт-экспресс».Россия - Чехия: где и когда смотреть матч ЕвротураРоссия неудачно стартовала на домашнем этапе Евротура, проиграв Швеции. Теперь есть шанс реабилитироваться в игре против Чехии.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛиверпуль— : —УотфордНачало в 07:30Чемпионат АнглииЛестер— : —Норвич СитиНачало в 10:00Чемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —Астон ВиллаНачало в 10:00Еще 3Чемпионат ИспанииГранада— : —ЛевантеНачало в 07:00Чемпионат ИспанииРеал Сосьедад— : —БарселонаНачало в 10:00Еще 2Чемпионат ГерманииБавария— : —ВердерНачало в 09:30Чемпионат ГерманииПадерборн— : —Унион (Берлин)Начало в 09:30Еще 4Чемпионат ИталииБрешиа— : —ЛеччеНачало в 09:00Еще 2Весь футболрекламаБой Пётр Ян — Юрайя Фейбер, UFC 245, 14 декабря 2019 годаА на носу у ярчайшего российского претендента — бой с легендой ММА Юрайей Фейбером. 2019 год выдался богатым на события для выступающих в UFC российских топ-бойцов.НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Флорида — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир Шведы отстранили действующую чемпионку мира от участия в Кубке мира, норвежцы — обладательницу Большого хрустального глобусаШведская лыжница Фрида Карлссон отстранена от соревнований из-за проблем со здоровьем.рекламаБой Хабиба и Фергюсона официально состоится в Бруклине 18 апреляНа кону будет стоять титул чемпиона в легком весе.Поединок двух звезд UFC Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона официально утвержден на 18 апреля. Бой пройдет в Бруклине.Сборная Швеции выиграла IeSF World Championship 2019Сегодня утром сборная Швеции победила на IeSF World Championship 2019. В плей-офф она оказалась сильнее команд из Филиппин и Таиланда. Чемпионат сборных по Dota 2 проходил с 12 по 14 декабря в Сеуле.