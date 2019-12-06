Овечкин: Если побью рекорд Гретцки, то вы никогда больше не увидите меня на льду

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пошутил, что больше никогда не выйдет на лед, если сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в «регулярке» НХЛ.