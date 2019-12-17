Тренер ЦСКА Гончаренко прокомментировал свою дисквалификацию

Сборная России по киберспорту снялась с чемпионата мира из-за ряда проблем

Организаторы посадили киберспортсменов в душный клуб, дали неудобные места и компьютеры, которые выключались каждые десять минут. Сегодня в Сеуле стартовали матчи чемпионата мира по киберспорту.