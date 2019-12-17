Тренер ЦСКА Гончаренко прокомментировал свою дисквалификацию

Главный тренер футбольного клуба ЦСКА (Москва) Виктор Гончаренко, комментируя свою трёхматчевую дисквалификацию, заявил, что ему понятна ситуация, когда уходит полстадиона с матча, а телевизионные камеры направлены только на него.