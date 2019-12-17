НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Единоборства
Волейбол
Фигурное катание
Киберспорт
реклама
Рекомендуем

Тренер ЦСКА Гончаренко прокомментировал свою дисквалификацию

Главный тренер футбольного клуба ЦСКА (Москва) Виктор Гончаренко, комментируя свою трёхматчевую дисквалификацию, заявил, что ему понятна ситуация, когда уходит полстадиона с матча, а телевизионные камеры направлены только на него.
реклама
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Вчера
Сегодня
Завтра
Чемпионат Испании
Алавес
 : 
Леганес
Начало в 15:00
Чемпионат Германии
Хоффенхайм
 : 
Аугсбург
Начало в 14:30
Чемпионат Франции
Лилль
 : 
Монпелье
Начало в 14:45
Чемпионат Турции
Аланьяспор
 : 
Антальяспор
Начало в 12:30
Весь футбол
реклама

НХЛ. Записи матчей

Даллас — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
Сент-Луис — Колорадо
Яндекс.Эфир
Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019
Яндекс.Эфир
Флорида — Оттава
Яндекс.Эфир
Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
Вегас — Ванкувер
Яндекс.Эфир
Чикаго — Миннесота
Яндекс.Эфир
Детройт — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
Виннипег — Филадельфия
Яндекс.Эфир
Сан-Хосе — Ванкувер
Яндекс.Эфир
Сент-Луис — Чикаго
Яндекс.Эфир
Аризона — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
Монреаль — Детройт
Яндекс.Эфир
Тампа-Бэй — Вашингтон
Яндекс.Эфир
Миннесота — Филадельфия
Яндекс.Эфир
Эдмонтон — Торонто
Яндекс.Эфир
Питтсбург — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
Флорида — Бостон
Яндекс.Эфир
Нэшвилл — Даллас
Яндекс.Эфир
Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
Калгари — Каролина
Яндекс.Эфир
Нью-Йорк Айлендерс — Баффало
Яндекс.Эфир
Оттава — Коламбус
Яндекс.Эфир
Колорадо — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
Даллас — Вегас
Яндекс.Эфир
02:31:22
Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:44:49
Ванкувер — Каролина
Яндекс.Эфир
02:35:29
Анахайм — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:30:32
Калгари — Торонто
Яндекс.Эфир
02:30:38
Аризона — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:41:17
Миннесота — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:26:18
Сент-Луис — Вегас
Яндекс.Эфир
02:40:32
Детройт — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:34:11
Питтсбург — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:43:04
Тампа-Бэй — Бостон
Яндекс.Эфир
02:40:50
Баффало — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:41:11
Флорида — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:44:15
Колорадо — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:50:00
Монреаль — Оттава
Яндекс.Эфир
02:49:12
Вашингтон — Бостон
Яндекс.Эфир
02:38:25
Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:38:35
Вегас — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:28:05
Ванкувер — Торонто
Яндекс.Эфир
02:42:35
Эдмонтон — Каролина
Яндекс.Эфир
02:37:25
Аризона — Калгари
Яндекс.Эфир
02:38:20
Даллас — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:39:55
Виннипег — Детройт
Яндекс.Эфир
02:43:35
Нэшвилл — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
03:07:05
Миннесота — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:42:55
Флорида — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:36:20
Питтсбург — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:35:00
Баффало — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:40:36
Колорадо — Калгари
Яндекс.Эфир
02:41:34
Оттава — Бостон
Яндекс.Эфир
02:34:46
Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:46:23
Вашингтон — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:35:10
Эдмонтон — Баффало
Яндекс.Эфир
02:44:58
Чикаго — Аризона
Яндекс.Эфир
02:39:20
Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:29:25
Флорида — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:41:45
Виннипег — Анахайм
Яндекс.Эфир

Комитет РФС подвергнет экспертной оценке слова Гинера о Егорове

Председатель комитета Российского футбольного союза по этике Семён Андреев сообщил, что руководство РФС призвало проанализировать слова президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес главы арбитров Александра Егорова.
реклама