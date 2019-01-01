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Кубок мира. Масс-старт. Экхофф показала лучший лыжных ход, Юрлова уступила больше полутора минут, Миронова – почти две

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф была быстрейшей на лыжне в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси. Россиянка Екатерина Юрлова уступила минуту и 35 секунд.
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«Ливерпуль» обыграл «Фламенго» и стал победителем клубного чемпионата мира

В финале клубного чемпионата мира английский "Ливерпуль" на поле стадиона "Халифа Интернешнл" в катарской Дохе обыграл в дополнительно время бразильский "Фламенго" – 1:0. Основное время встречи завершилось без забитых мячей.
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