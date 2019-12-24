Корейский зомби нокаутировал Эдгара и теперь хочет побить чемпиона UFC

Так быстро Фрэнки еще не побеждали. В Пусане прошел заключительный турнир UFC в этом году – Fight Night 165, где в главном бою Чан Сон Юнг – Корейский зомби – встретился с бывшим чемпионом UFC в легком весе Фрэнки Эдгаром.