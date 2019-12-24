Экхофф сделала золотой дубль во Франции, Куклина — 14-я в пасьюте

Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф стала победительницей гонки преследования на третьем этапе Кубка мира в Анси. Это третья личная победа норвежки в этом сезоне и третья подряд.