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Дмитрий Васильев о результатах масс-стартов в Поклюке: Все очень плачевно. У меня нет оптимизма перед чемпионатом мира

Сегодня в Поклюке состоялись заключительные гонки перед чемпионатом мира, который пройдет с 13 по 23 февраля в Антхольце (Италия). В обоих масс-стартах российская сборная осталась без медалей.
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Павел Худяков: Даже если будут перевыборы президента РПЛ, то все равно выберут Прядкина

- Даже если будут перевыборы, то все равно выберут Прядкина, он очень хороший руководитель! Сергей Геннадьевич справляется со своими обязанностями, но это мое мнение.