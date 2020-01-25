«Уезжал в Европу, чтобы однажды вернуться в Россию». Генич — о трансфере Комличенко в «Динамо»

Мнение комментатора «Матч ТВ». Российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко стал игроком «Динамо». Соглашение 24-летнего игрока с московской командой рассчитано на 4,5 года.