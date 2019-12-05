НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Ливерпуль» разгромил «Эвертон», продлив серию без поражений в АПЛОбнаженное фото Медведевой вызвало недоумение у болельщиков«ММА — это уличная драка». Олимпийский чемпион повторно вызвал Емельяненко на бой по правилам боксаWADA: 45 российских спортсменов подозреваются в допинге по итогам проверки Московской лаборатории, в том числе 41 тяжелоатлетСемак: Кокорин не получает денег до зимней паузы«Ливерпуль» разгромил «Эвертон», продлив серию без поражений в АПЛФутболисты "Ливерпуля" с крупным счетом обыграли "Эвертон" в 15-м туре чемпионата Англии.рекламаОвечкин воспользовался паяльной лампой во время матча НХЛНападающий "Вашингтона" Александр Овечкин во время матча регулярного чемпионата НХЛ против "Лос-Анджелеса" воспользовался паяльной лампой.Букмекеры не определились с фаворитом матча «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм»Сегодня в 22:30 по московскому времени «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом» в матче чемпионата Англии. Поединок 15-го тура состоится на стадионе «Олд Траффорд».Уверенное выступление Фуркада, который выиграл индивидуальную гонку даже со штрафной минутойФранция оккупировала весь пьедестал.Фигуристы отрепетируют чемпионат мираВ Турине стартует финал коммерческой серии Гран-при Спортивные пары и мужчины-одиночники откроют сегодня в Турине короткими прокатами четырехдневную программу финала коммерческой серии Гран-при, по итогам шести этапов которой в него отобрались по шесть сильнейших в мире представителей всех четырех видов фигурного катания.В Лиге Наций сборная России встала вровень с Англией и Португалией, Украина - с Данией и ЭстониейУЕФА на своём официальном сайте опубликовал корзины для жеребьёвки группового этапа Лиги наций сезона-2020/21. Сборная России оказалась в 1-й корзине Дивизиона B. Список корзин:ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —Ньюкасл ЮнайтедНачало в 14:30Чемпионат АнглииАрсенал— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 15:15Кубок Италии1/16 ФиналаПарма— : —ФрозинонеНачало в 12:00Кубок Италии1/16 ФиналаКальяри— : —СампдорияНачало в 15:00Кубок Турции1/16 ФиналаКыркларелиспор— : —Газиантеп ББНачало в 05:00Кубок Турции1/16 ФиналаКайсериспор— : —МанисаНачало в 06:30Кубок Турции1/16 ФиналаАлтынорду— : —ДенизлиспорНачало в 08:30Кубок Турции1/16 ФиналаРизеспор— : —СамсунспорНачало в 10:30Еще 1Весь футболрекламаБутов: проблемы ВФЛА надо надо разбирать в России, а не из-за рубежаПроблемы во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), прежде всего, необходимо решать в России, а не ожидать, как отреагируют международные организации на предложения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по исправлению сложной ситуации, заявил РИА Новости экс-генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов.НХЛ. Записи матчейАнахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир Калгари — Баффало Яндекс.Эфир Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:40Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир 02:30:00Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:32:10Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:30:00Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир 02:40:37Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир Александра Емельяненко нокаутировал чеченский боец Арби Мадаев, видео 2017Александр после победы над стронгменом Кокляевым говорил, что побьёт любого. Похоже, это не совсем так.реклама