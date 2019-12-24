Корейского зомби в школе били даже девочки. Тетя не выдержала и отвела в секцию – так он вошел в историю UFC

Чан Сон Юнг – он же Корейский зомби – подерется в главном бою UFC Fight Night 165 уже в эти выходные. Юнг никогда не был чемпионом, но он всегда около топов промоушена.