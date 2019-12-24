Плевать на глобальное потепление и Грету Тунберг. Как в Анси провели самый теплый этап Кубка мира в истории

Французы и IBU сумели не сесть в лужу. То ли лыжи не едут, то ли... Как россиянин стал предпоследним с идеальной стрельбой Этап Кубка мира во французском местечке Гран-Борнан под Анси подошел к концу.