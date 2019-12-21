НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мираВ матче КХЛ «Куньлунь» — «Торпедо» едва не произошло массовой дракиЮрий Семин назвал Губерниева «говорящим попугаем»«Манчестер Сити» — «Лестер» — 3:1, голы, видео, обзор матчаЗагитова осваивает элементы парного катания. Видео«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мираАнглийский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".рекламаВозвращение Лебедева на Sportbox.ru! И при чем тут Григорий ДроздSportbox.ru, «Матч ТВ» и «Матч! Боец» покажут в субботу 21 декабря в прямом эфире из Красноярска поединок между экс-чемпионом в первом тяжёлом весе россиянином Денисом Лебедевым и южноафриканцем Табисио Мчуну.Кадыров вызвал на поединок бойца ММА Александра ЕмельяненкоГлава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко. «Добрый вечер всем!Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Лиллем»Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав команды на матч 19-го тура чемпионата Франции с «Лиллем».У СК есть информация, что Родченков изменил базу Московской антидопинговой лабораторииУ Следственного комитета РФ есть информация, что бывший директор Антидопингового центра Григорий Родченков передал ВАДА альтернативный экземпляр архива Московской антидопинговой лаборатории, заявила официальный представитель органа Светлана Петренко.Экхофф выиграла пасьют на этапе в Анси, Куклина только 14-яВторой финишировала норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд, третьей – Лена Хекки из Швейцарии.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЭвертон0 : 0АрсеналЗавершёнЧемпионат АнглииБорнмут0 : 1БернлиЗавершёнЧемпионат АнглииНорвич Сити1 : 2ВулверхэмптонЗавершёнЕще 4Чемпионат ИспанииМальорка0 : 2СевильяЗавершёнЧемпионат ИспанииБарселона4 : 1АлавесЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииШальке-042 : 2ФрайбургЗавершёнЧемпионат ГерманииРБ Лейпциг3 : 1АугсбургЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииУдинезе2 : 1КальяриЗавершёнЕще 2Весь футболреклама