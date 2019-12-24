Чемпионат Англии. «Ман Сити» обыграл «Лестер», «Арсенал» и «Эвертон» голов не забили

В 18-м туре АПЛ «Арсенал» и «Эвертон» сыграли вничью в Ливерпуле (0:0), а идущий на третьем месте в таблице «Манчестер Сити» победил занимающий второе место «Лестер» (3:1). Завтра «Манчестер Юнайтед» будет противостоять «Уотфорду», а «Тоттенхэм» сыграет с «Челси».