НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мираФутболисты «Монако» попросили Жардима сыграть по схеме 3-5-2 против «Лилля». Монегаски победили 5:1Нижегородское «Торпедо» разгромило китайский «Куньлунь» со счетом 7:2Биатлон. Кубок мира. Женщины. Масс-старт. 22.12.2019. 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Обращение глава региона опубликовал в Instagram.У СК есть информация, что Родченков изменил базу Московской антидопинговой лабораторииУ Следственного комитета РФ есть информация, что бывший директор Антидопингового центра Григорий Родченков передал ВАДА альтернативный экземпляр архива Московской антидопинговой лаборатории, заявила официальный представитель органа Светлана Петренко.Два очка Орлова принесли «Вашингтону» победу над «Тампой» в матче НХЛТАСС, 22 декабря. "Вашингтон" обыграл "Тампу" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1.Сергей Белозеров: Будем обсуждать возможный пропуск масс-старта Логиновым и ЕлисеевымЛидеры сборной России Александр Логинов и Матвей Елисеев могут пропустить масс-старт в Анси. Об этом рассказал старший тренер мужской сборной Сергей Белозеров.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииУотфорд— : —Манчестер ЮнайтедНачало в 09:00Чемпионат АнглииТоттенхэм— : —ЧелсиНачало в 11:30Чемпионат ИспанииЛеганес— : —ЭспаньолНачало в 06:00Чемпионат ИспанииОсасуна— : —Реал СосьедадНачало в 08:00Еще 3Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф— : —Унион (Берлин)Начало в 09:30Чемпионат ГерманииПадерборн— : —АйнтрахтНачало в 12:00Чемпионат ИталииАталанта— : —МиланНачало в 06:30Чемпионат ИталииЛечче— : —БолоньяНачало в 09:00Еще 2Весь футболрекламаЧемпионат Англии. «Ман Сити» обыграл «Лестер», «Арсенал» и «Эвертон» голов не забилиВ 18-м туре АПЛ «Арсенал» и «Эвертон» сыграли вничью в Ливерпуле (0:0), а идущий на третьем месте в таблице «Манчестер Сити» победил занимающий второе место «Лестер» (3:1). Завтра «Манчестер Юнайтед» будет противостоять «Уотфорду», а «Тоттенхэм» сыграет с «Челси».НХЛ. Записи матчейВанкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир Оттава — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир Даллас — Калгари Яндекс.Эфир Детройт — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир 02:33:21Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:48Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:48Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:37Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:39:09Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:46Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:47Торонто — Баффало Яндекс.Эфир 02:42:05Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:52Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир 02:40:15Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:50:33Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Овечкин не уверен, что примет участие в Матче звезд НХЛ - 2020Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин прокомментировал свое назначение капитаном сборной Столичного дивизиона на Матче звезд, передает клубный обозреватель Том Гулитти.реклама