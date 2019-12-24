Логинов и Елисеев могут пропустить масс-старт на этапе КМ в Анси

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров рассказал, что Александр Логинов и Матвей Елисеев пропустят масс-старт на третьем этапе Кубка мира в Анси.