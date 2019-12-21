Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну в Красноярске в бою за титул WBC Silver

Денис Лебедев 21 декабря вернулся на ринг. Но, к сожалению, одержать громкую победу у него не получилось. Бой состоялся в красноярском Дворце спорта имени Ивана Ярыгина и длился 12 раундов.