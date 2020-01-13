Емельяненко показал, как готовится к бою с Исмаиловым

Российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал в Instagram фотографии, на которых он готовится к поединку с Магомедом Исмаиловым. На них боец прыгает на скакалке и делает упражнение бой с тенью.