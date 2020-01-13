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Любой, кто не играет, говорит, что его душат»Бывший тренер «Спартака» Валерий Карпин, ныне возглавляющий «Ростов», рассказал о конфликте с нынешним капитаном сборной России Артемом Дзюбой. «А душил ли?«Зенит» вошёл в топ-30 самых доходных футбольных клубов ЕвропыСанкт-петербургский "Зенит" занял 28-е место в списке самых доходных футбольных клубов Европы по итогам сезона-2018/19. Исследование опубликовано на официальном сайте аудиторской компании Deloitte.Семак рассказал о подготовке Кокорина и Малкома ко второй части сезонаГлавный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Александр Кокорин и Малком будут работать с командой на зимних сборах, тогда как вопрос о будущем Матиаса Краневиттера остается открытым.Слуцкий опубликовал очередное смешное видео. На этот раз про занятие команды в тренажерном залеГлавный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опубликовал смешное видео про занятие команды в тренажерном команды.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраКубок Англии1/32 ФиналаБлэкпул— : —РедингНачало в 14:45Кубок Англии1/32 ФиналаНьюкасл Юнайтед— : —РочдейлНачало в 14:45Кубок Англии1/32 ФиналаШрусбери Таун— : —Бристоль СитиНачало в 14:45Еще 3Кубок Италии1/8 ФиналаНаполи— : —ПеруджаНачало в 09:00Кубок Италии1/8 ФиналаЛацио— : —КремонезеНачало в 12:00Еще 1Кубок Турции1/8 ФиналаИстанбул— : —КыркларелиспорНачало в 08:00Кубок Турции1/8 ФиналаСивасспор— : —Eни МалатьяспорНачало в 10:30Еще 1Первая лига АнглииБертон Альбион— : —Милтон Кейнс ДонсНачало в 14:45Весь футболрекламаУкраинский и грузинский борцы устроили драку на турнире в ТурцииПоединок в рамках прошедшего в Стамбуле турнира по вольной борьбе между представителем Украины Хасаном Закариевым и грузином Зурабом Эрбоцанашвили завершился массовой дракой.В результате оба спортсмена были дисквалифицированы.НХЛ. Записи матчей02:26:49Сент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:51Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:29:34Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир 02:47:41Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:54:51Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:16Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:46:23Флорида — Торонто Яндекс.Эфир 02:48:15Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:35:48Детройт — Баффало Яндекс.Эфир 02:34:08Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:36:22Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир Умер заслуженный тренер России по биатлону Сергей БогдановВчера, 13 января, из жизни ушел заслуженный тренер России по биатлону Сергей Богданов. Сообщение об этом было опубликовано на странице Федерации лыжных гонок Республики Карелия во "ВКонтакте".рекламаЕмельяненко показал, как готовится к бою с ИсмаиловымРоссийский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал в Instagram фотографии, на которых он готовится к поединку с Магомедом Исмаиловым. На них боец прыгает на скакалке и делает упражнение бой с тенью.