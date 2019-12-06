Лукас Сантос: никогда не жил в таком безопасном месте, как Россия

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос заявил, что никогда не жил в месте безопаснее, чем Россия. «Рио-де-Жанейро становится все более ужасным местом для жизни, несмотря на свою природную красоту.