ЧМ по Биатлону: Логинов пропустит мужскую эстафету в Оберхофе

Не попал в заявку на мужскую эстафету по биатлону Александр Логинов, 10 января об этом сообщает RT. В субботней гонке за сборную России выступит достаточно экспериментальный состав.